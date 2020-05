Sperlonga, zero contagi e turismo in crisi per Coronavirus. Il caso su Associated press e Washington Post

Dall'Associated press al Washington Post. Le difficoltà e le speranze degli operatori turistici di Sperlonga ai tempi del Coronavirus finiscono all'attenzione dei media internazionali



Le immagini delle spiagge vuote, degli stabilimenti in ristrutturazione, degli hotel chiusi e delle piazze deserte: nei giorni scorsi Sperlonga è stata al centro di servizi ed articoli giornalistici che hanno fatto il giro del mondo.

Gli inviati dell’Ap hanno parlato con il sindaco Armando Cusani, in una parte del paese inusualmente deserta e che in questi giorni invece storicamente iniziava a popolarsi di turisti e vacanzieri, soprattutto stranieri. I giornalisti hanno poi intervistato il presidente di Sperlonga Turismo, Leone La Rocca e il vice presidente Daniele Faiola.

«Ai giornalisti americani abbiamo fatto presente quanto questo virus abbia penalizzato il settore del turismo balneare in Italia – ha detto il presidente di Sperlonga Turismo, Leone La Rocca- ma anche come questo Borgo abbia subìto il danno pur non avendo registrato la diffusione della malattia in città, come accaduto in molte realtà piccole di tutto il paese».

Nei giorni successivi all’intervista, gli operatori di Sperlonga Turismo e del Borgo avevano realizzato un video, diffuso sul canale Youtube e sulle pagine social per sottolineare il lavoro e la dedizione di tutti e lanciare un messaggio positivo, con l’hashtag #spelonganonsiarrende.

I servizi sottolineano l’incertezza per le procedure che tardano ad arrivare per organizzare la riapertura del settore in totale sicurezza.

