Lo scienziato di Latina Italo Tempera: «Ogni giorno a casa, è un giorno sottratto al virus per diffondersi»

Il videomessaggio di oggi alla comunità pontina e pubblicato sui social dal Comune di Latina è di un altro scienzato della città, Italo Tempera, una nuova testimonianza - sottolinea l'amministrazione guidata da Damiano Coletta - per avere i giusti comportamenti in questo periodo d'emergenza. Un altro latinense doc a fare chiarezza.



Italo Tempera è un virologo molecolare e professore associato alla Temple University - Lewis Katz School of Medicine a Philadelphia negli Stati Uniti. Particolarmente legato alla sua città, che raggiunge con la famiglia appena possibile, è anche un attento osservatore delle dinamiche che animano il capoluogo pontino dal punto di vista politico e sociale. Ascoltiamo le sue indicazioni.



