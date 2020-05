Molte difficoltà e poche certezze di fronte all'emergenza Coronavirus. La stagione balneare sul lungomare pontino si preannuncia tutta in salita per via delle restrizioni imposte dalla pandemia. Tanti spunti e diverse proposte sono emersi dalla riunione che i balneari hanno avuto giovedì presso la Regione Lazio ma per ora gli operatori non sanno come dovranno affrontare l'estate. Le disposizioni infatti dovranno venire prima dal Governo e poi dalla Regione. Di sicuro però, almeno a Sabaudia, non si sarà pronti a partire prima della metà di giugno.

Ne è certo il presidente del Sib, il sindacato dei balneari pontino, Mario Gangi. Lo conferma anche il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi. Il primo cittadino ha ipotizzato un raddoppio del fronte mare delle singole concessioni in modo che chioschi e stabilimenti gestiscano parte della spiaggia libera e aiutino nel controllo del rispetto delle distanze di sicurezza. Ha inoltre annunciato che si pensa a mettere a bando parte delle spiagge libere. In realtà i balneari non sono totalmente concordi perché questa misura non potrebbe essere applicata nella parte centrale del litorale nel quale gli stabilimenti sono ravvicinati e non vedono con favore un'eccessiva restrizione della spiaggia libera. Non si può pensare infatti che al mare possa andare solo chi può permettersi di pagare uno stabilimento. Il primo cittadino ha poi spiegato che intende limitare gli accessi al mare dalle strade tramite la prenotazione del parcheggio anche per mezzo di app in modo che giungano in spiaggia solo coloro che potranno fruire dello spazio.

Contrari a questo sistema sono i balneari che temono che la gente possa prenotare e poi decidere di non venire più e lasciare vuoti lettini e ombrelloni. Così come sono contrari alle turnazioni dei clienti della mattina e del pomeriggio.

