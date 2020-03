Sarà un giorno che ricorderanno per sempre e non solo perché sono diventati marito e moglie. Ieri Alberto e Marsella si sono sposati al Comune di Sabaudia indossando la mascherina e mantenendo un metro di distanza dal sindaco Giada Gervasi e dai due testimoni, unici ad assistere alle nozze.

«Non abbiamo potuto rimandare – racconta Alberto – perché a Marsella, russa ma da sei anni in Italia, sarebbe scaduto il permesso di soggiorno. Per questo abbiamo chiesto un permesso speciale al Prefetto, che ci ha dato l’ok. Non ce la siamo sentita di indossare i vestiti che avevamo scelto, né di scambiarci le fedi. Abbiamo rimandato il momento della festa a quando tutto questo sarà finito». Per Alberto e Marsella niente parenti, niente riso e niente fotografo. A immortalare il giorno del Sì un cellulare poggiato sul tavolo, da cui hanno potuto girare un video. Le uniche foto le hanno scattate i testimoni, appena fuori dal Comune, che li ritraggono con le mascherine sul viso mentre si danno il primo bacio da marito e moglie. I genitori di Marsella hanno assistito dalla Russia tramite videochiamata, e anche il momento delle lacrime di commozione è stato in remoto. «I voli dalla Russia sono bloccati e anche volendo i suoi genitori non sarebbero potuti venire - continua Alberto - Dovevano partecipare al matrimonio anche altri parenti da Russia, Spagna e Grecia, ma gli abbiamo detto che ci sarà il momento di festeggiare e lo faremo con una festa in riva al mare».

Naturalmente niente viaggio di nozze, dopo il rito sono tornati alla quarantena casalinga ed hanno tagliato una torta. Gli auguri più grandi sono arrivati dal Sindaco di Sabaudia che ha celebrato questo matrimonio così particolare. «L’amore supera le distanze, quelle fisiche, quelle imposte da una mascherina, quelle calate su una festa rinviata a data da destinarsi. Oggi ho avuto il piacere di unire in matrimonio attraverso il rito civile, Alberto e Marsella. In un momento destabilizzante e precario come questo, anche loro hanno dovuto riordinare la lista delle priorità, lasciando a monte la necessità primaria di diventare ufficialmente marito e moglie. Ad Alberto e Marsella i miei migliori auguri».



