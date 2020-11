Coronavirus, ricoverato per polmonite il sindaco di Latina Damiano Coletta

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è ricoverato all'ospedale "Santa Maria Goretti" per polmonite. Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid 19 prima al tampone rapido, poi al molecolare «sto bene e continuo a lavorare da casa» - aveva detto.

La situazione, però, si è aggravata in queste ore e i suoi colleghi (è medico anche lui) hanno deciso per il ricovero, in modo di somministrare la terapia antivirale.

