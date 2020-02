Coronavirus, ragazza rientrata da Venezia trasferita da Terracina allo Spallanzani

Una ragazza di 20 anni è stata trasferita dal pronto soccorso dell'ospedale "Fiorini" di Terracina allo "Spallanzani" dopo che il personale dell'emergenza ha accertato che nei giorni scorsi era stata a Venezia.



La giovane si è presentata in ospedale - nonostante da più parti si continua a ribadire che è necessario chiamare prima il medico di base, quindi 1500,112 o 118 - con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. I medici appreso che era stata a Venezia, sospettando il Coronavirus, hanno deciso per l'isolamento presso una stanza del pronto soccorso in attesa del trasferimento a Roma. Gli esami sono attesi per domani. Ultimo aggiornamento: 22:43