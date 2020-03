La Questura di Latina chiude l'Ufficio immigrazione per un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Questura di Latina ha disposto la chiusura temporanea dell'Ufficio Immigrazione «nell’ambito delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19 ed alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2020 con il quale sono state impartite ulteriori misure, su indicazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere». Da domani, martedì 10 marzo, disposta dunque «per un periodo di trenta giorni, la chiusura temporanea dell’Ufficio Immigrazione e degli Uffici distaccati dei Commissariati della Polizia di Stato, di Cisterna, Terracina, Fondi, Gaeta e Formia, per le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno».Sono state previste specifiche modalità per informare l’utenza della nuova data di convocazione presso i competenti Uffici Immigrazione. Gli stranieri riceveranno comunicazioni tramite telefono cellulare – via SMS – direttamente dagli Uffici incaricati. Tutti gli utenti stranieri prima di presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione o presso gli Uffici di P.S. distaccati territorialmente competenti, dovranno accedere al Portale Immigrazione, autenticandosi con username e password per verificare la nuova data di convocazione, anticipata, via SMS. L’Ufficio Immigrazione assicurerà tutte le attività connesse ai procedimenti di espulsione degli stranieri irregolari e per la ricezione della manifestazione di volontà di richiedere la Protezione Internazionale.