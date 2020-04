Vanno gestiti la tensione, l'ansia, «la paura del domani e soprattutto il viversi dentro, è una emozione che sconvolge». Cristina Pansera è una psicologa e psicoterapeuta di Latina e come molti colleghi svolge le sedute on line. Alcuni pazienti hanno preferito sospendere, ma altri stanno approfittando proprio dei collegamenti digitali per iniziare una terapia.

«Le richieste sono aumentate - conferma la psicologa - ci sono difficoltà nelle relazioni quotidiane e si chiede anche un sostegno per un momento che non è semplice da gestire. In casa, spesso in spazi ridotti, magari con figli adolescenti, o comunque moglie e marito sempre insieme, non è facile trovare un nuovo equilibrio».

Così, grazie alla video-terapia (la dottoressa utilizza whatsapp) si svolgono comunque le sedute: «Debbo riconoscere che i pazienti già seguiti stanno rispondendo meglio a questa situazione, hanno sviluppato una interessante resilienza, avevano già affrontato un percorso e trovato una propria dimensione. I nuovi devono imparare a gestire al meglio il momento, a riflettere su quello che sta accadendo, elaborare». Qualcuno ha lasciato le terapie «c'è chi attraversa una fase economica non facile - aggiunge la psicologa - e chi vivendo in spazi ristretti non ha il necessario distacco dal resto della famiglia per la video terapia, un problema questo che esiste anche per il terapeuta che svela la sua casa e la sua intimità». Così un angolo dello studio dell'appartamento della Pansera è dedicato alle terapie a distanza, ma solo il pomeriggio «perché con le lezioni on line per i ragazzi e con i figli in casa, la mattina sono loro a utilizzare i supporti».

A distanza, ovviamente, anche i pagamenti: bonifico on line per le sedute. La psicoterapia, ai tempi del Covid 19, deve trovare anche soluzioni del genere.

