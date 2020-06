Nessun caso positivo e nessun decesso. E' un giorno significativo sul fronte del Coronavirus in provincia di Latina che lentamente sta uscendo dal tunnel.

Gli operatori sanitari per i quali si sospettava un contagio dovuto a contatti con il focolaio della dialisi di Priverno sono risultati negativi. Restano 545 i casi totali da inizio pandemia, con una prevalenza di 9,47 ogni 10.000 abitanti. Sono 402 i guariti, 34 i deceduti, 109 ancora positivi dei quali 78 a domicilio e 31 ancora in ospedale, nessuno dei quali presso la Terapia Intensiva del Goretti. Oggi la Asl non ha reso noto quanti hanno terminato il periodo di isolamento domiciliare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA