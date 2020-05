Coronavirus, Poste italiane: «Operativi in provincia 85 uffici su 87»

In fase di emergenza, nel territorio pontino sono ad oggi operativi 85 uffici postali su 87 disponibili in provincia di Latina. Lo rende noto Poste italiane, parlando di «una rete sostanzialmente a pieno servizio attraverso la quale l’azienda assicura la continuità ai cittadini ai quali, sin dal principio delle misure anti coronavirus, è stata garantita anche la consegna della corrispondenza grazie al quotidiano impegno dei portalettere degli 11 centri di distribuzione presenti sul territorio».



Una notizia che arriva in occasione del traguardo dei 158 anni l’attività di Poste Italiane «al servizio degli italiani e dello sviluppo del Paese. Un anniversario che cade nella drammatica fase di emergenza sanitaria globale provocata dal contagio da Covid-19, nel corso della quale il ruolo e la missione di Poste hanno acquistato ancor più valore e significato».

Vedi anche» Coronavirus, da lunedì operativi a pieno regime 10 uffici postali. L'elenco e gli orari di tutte le sedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA