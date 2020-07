Coronavirus, zero casi positivi anche oggi e le guarigioni per la prima volta superano 500

«Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi. Non si registrano nuovi decessi». Ancora una volta nessun contagio né morti per il Coronavirus.

La situazione a oggi vede, quindi, 561 casi da inizio pandemia, una prevalenza di 9,75 casi ogni 10.000 abitanti. I guariti hanno superato i 500 (sono 501), i decessi sono stati 36, 24 restano i positivi, solo 10 dei quali in ospedale e nessuno presso la Terapia intensiva del Goretti.

«Si raccomanda di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza».

