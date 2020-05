Nessun caso positivo al Covid 19 in provincia di Latina. Lo rende noto la Asl, nel consueto bollettino quotidiano. Al tempo stesso non si registrano nuovi decessi, mentre aumentano ancora le guarigioni e diminuiscono i ricoveri.

Dall'inizio della pandemia in provincia ci sono stati 525 positivi, i ricoverati sono attualmente 38 (uno in meno alla giornata di ieri) e nessuno è in terapia intensiva, i guariti sono 388 (ieri erano 382)

Vedi anche » Un positivo a Latina, rischio nuovo cluster ma 27 comuni senza contagi da due settimane

«Complessivamente - informa la Asl - sono 248 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.124 persone hanno terminato il periodo di isolamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA