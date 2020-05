Da zero a quattro, come negli ultimi giorni in provincia di Latina c'è un saliscendi dei contagi per Covid 19. La Regione attraverso la pagina Salute Lazio informa che sono 4 i positivi registrati rispetto alla giornata di ieri - quando non c'erano stagi contagi - e conferma il decesso di una donna di 94 anni della quale si era appreso già ieri.

Sono 71, invece, le persone che hanno lasciato l'isolamento domiciliare.

