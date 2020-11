Coronavirus, positiva sindaca di Terracina. Tintari: «Sto bene, attività prosegue»

La sindaca di Terracina, Roberta Tintari, è risultata positiva al Covid 19. A darne notizia è lei stessa sulla sua pagina social: «Nei giorni scorsi mi sono sottoposta al tampone antigenico per un controllo periodico. Al risultato di positività ho eseguito il tampone molecolare e oggi sono stata informata che anche questo è positivo al Covid-19. Al momento non ho sintomi e sto bene. L’attività amministrativa non si interrompe perché proseguirò, insieme alla giunta e ai miei collaboratori, a lavorare da remoto. Terracina ha bisogno dell’impegno di tutti per superare questi mesi difficili, so di poter contare su tutti voi».

