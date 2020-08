Torna dalla Croazia, è positiva e va in palestra: chiuso il Palafitness. Riapre l'Ombelico

E' stata chiusa in via precauzionale la palestra Palafitness di Latina, dove si è allenata al rientro dalla Croazia una ragazza poi risultata positiva al Covid 19. Quello della giovane è uno dei casi resi noti oggi dalla Asl nel consueto bollettino.

Vedi anche > Coronavirus, due nuovi positivi in provincia di Latina. La Asl: «Mantenere le distanze»

Sono in corso accertamenti per ricostruire i contatti, mentre l'attività dovrà essere sanificata per poter riaprire. Questo il videomessaggio pubblicato sulla pagina Fb del Palafitness:

Cosa che potrà fare, invece, la discoteca sulla spiaggia Ombelico per la quale è stata emessa apposita ordinanza. L'attività era stata chiusa nei giorni scorsi nell'ambito del cosiddetto cluster della movida.

Vedi anche > Ragazzi positivi, chiusi tre locali a Latina: tamponi al personale

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA