Una valanga di attestati di solidarietà e persino l'idea di una colletta per pagare la sanzione di 400 euro comminata a don, il 45enne parroco indiano della chiesa del Buon Pastore di Penitro, che la domenica di Pasqua aveva celebrato la Messa e dato la comunione senza i guanti a una decina di fedeli, ripresi a sorpresa in un video trasmesso dache l'altra sera l'ha mandato in onda nel tg satirico su Canale5. Lo stesso sacerdote - che è in Italia dal 2004 e, prima di guidare le chiese del Buon Pastore a Penitro e di Santa Caterina a Castellonorato, è stato vicario a Spigno Saturnia e nella parrocchia di Sant'Erasmo a Formia - ammette in un video di avere sbagliato. Si è dichiarato «pentito e dispiaciuto per quanto è avvenuto», anche se afferma di aver avuto le autorizzazioni a celebrare alle 11 l'Eucaristia alla presenza di un diacono, un organista, due chierichetti e altri cinque fedeli.IL SUO RACCONTOSecondo il suo racconto, pochi minuti prima che iniziasse la messa e si chiudesse il varco principale della chiesa, si è presentato un fedele - l', in fase di identificazione attraverso il sistema di videosorveglianza della chiesa - che ha insistito a rimanere e partecipare alla funzione, riprendendola con una micro telecamera nascosta per allontanarsi infine rapidamente a conclusione della cerimonia. Dopo l'autodenuncia del sacerdote saranno ora sanzionati anche i fedeli presenti e, dopo l'identificazione, anche l'autore del video.«NON HA SAPUTO DIFENDERSI»Tra i primi ad esprimere solidarietà a don Showry è stato ieri, parroco della chiesa di Sant'Albina a Scauri: «Non ha saputo difendersi. Non è scritto che dobbiamo distribuire la comunione con i guanti. E i frammenti del pane eucaristico? È detto che l'va data sulla mano. Inoltre il sacerdote non è detto che debba celebrare con la mascherina, che deve usare con i guanti in caso di visita agli anziani in casa. Ma quello che ha girato il video non poteva uscire di casa. Non è stato visto dalla sorveglianza stradale? La celebrazione era secondo le indicazioni previste dallaed emanate concordemente con il ministero degli Interni. Non è infatti indicato che il sacerdote debba celebrare da solo».