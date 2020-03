Una motovedetta della Guardia costiera che lascia il porto e arriva a Palmarola, prende a bordo una signora e poi raggiunge San Felice Circeo. Una vicenda che sull’isola di Ponza ha subito una vasta eco, tanto da far pensare al primo caso sospetto di Coronavirus. La donna, infatti, che insieme al marito aveva deciso di trasferirsi nella vicina Palmarola - dove in questo periodo praticamente non vive nessuno - aveva febbre da qualche giorno e dopo un consulto con il medico si è deciso di far intervenire la guardia costiera per il trasferimento, in considerazione del fatto che la situazione non dava segni di miglioramento.

Un male di stagione o il temibile Covid 19? Teoricamente le possibilità di contagio non ci sono state, anche se da tempo si chiede che vengano effettuati controlli alla partenza da Formia per chi si dirige a Ponza, ma con i tempi che corrono la preoccupazione era evidente. Nel frattempo si è appreso che la coppia non era la sola a essersi trasferita nelle case - realizzate nelle grotte - che d’estate sono affittate ai turisti. Una trentina di residenti, infatti, proprio nel tentativo di “sfuggire” al virus avrebbero deciso di trascorrere una sorta di quarantena a Palmarola, quella che Folco Quilici considerava la più bella isola del Mediterraneo.

Nessun contatto con chi arriva dalla terraferma, lo stretto indispensabile per vivere, e le giornate trascorse nella natura incontaminata. Solo che - violando le disposizioni del decreto #iorestoacasa - più di qualche contatto ci sarebbe stato nei giorni passati con chi a sua volta era stato al porto al momento dei “temuti” sbarchi, avvenuti per questioni di lavoro. Non solo, si parla di una festa per ingannare il tempo, con più di qualche invitato. Un evento irripetibile, in quel paradiso terrestre e in un periodo come questo, solo che tutto si potrebbe fare adesso meno che feste. Anche a Palmarola.



