La Lega navale di Latina dona camici idrorepellenti all'ospedale "Goretti"

Non si fermano le donazioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, alle prese con l'emergenza Coronavirus. L'ultima è quella della sezione del capoluogo della Lega navale italiana, presieduta fra l'altro da Palmiero Ianiri, medico ginecologo in servizio proprio presso la struttura sanitaria.

In questo periodo di pandemia presidente e il consiglio direttivo hanno voluto fortemente manifestare la vicinanza della sezione a chi è in prima linea nella lotta a questo virus, in particolare medici ed infermieri, con una donazione di dispositivi di protezione Individuale, che risultano ancora oggi di difficile reperimento».

Nei giorni scorsi il presidente Ianiri, e segretario Ippoliti, hanno consegnato nelle mani di Luigi Montecchiesi, dell'unità assistenza farmaceutica della Asl 120 camici idrorepellenti da mettere a disposizione del personale sanitario . La Sezione ha inoltre offerto una convenzione, per il personale in servizio presso la Asl e i familiari, con agevolazioni economiche per i corsi di vela effettuati in questa stagione balneare, presso la Sede di via Ventotene 2 a Latina Lido.

«Ringraziando ancora tutto il personale sanitario per l’impegno profuso a favore della cittadinanza in questo difficile momento si spera di poter alleviare, almeno in parte, le difficoltà dei concittadini con l’avvicinamento alle attività marinare e la pratica dello sport della vela» - dicono dalla Sezione che in questi anni ha divulgato, promosso e sostenuto, in particolare nei giovani l’amore e il rispetto per il mare e per l’ambiente, individuando nella pratica degli sport marinari, in particolare la vela, il mezzo per raggiungere tali obiettivi.

LE ATTIVITA'

Dal 2011 sono stati effettuati oltre 500 corsi di vela per adulti e ragazzi coinvolgendo scuole ed associazioni e fondando un gruppo velico agonistico giovanile che ha partecipato con successo a regate nazionali ed internazionali, in Italia ed all’estero.La Sezione inoltre, ha effettuato corsi di formazione specifica per i propri istruttori, ha acquisito imbarcazioni dedicate alla vela per portatori died ha effettuato vari corsi di iniziazione alla vela per ragazzi con problematiche psico-comportamentali (autismo ed alcune forme di psicosi) «che, insieme a ragazzi normodotati, hanno trovato nella pratica di questo sport il mezzo per affrontare e superare limiti e paure tipiche della loro condizione, con grande soddisfazione dei corsisti e delle loro famiglie».

