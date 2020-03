Ultimo aggiornamento: 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo Orizzonte di Terracina, catena di supermercati di articoli per la casa, ha deciso la chiusura prudenziale dei punti vendita nei quali è passato il titolare, Paolo Castrese, risultato positivo al Covid 19. In un annuncio sulla pagina facebbok del gruppo si legge: «Per fare chiarezza sulle numerose notizie che stanno circolando in queste ore, purtroppo dobbiamo confermare la positività da parte di Paolo, spirito guida, pilastro e traino dell'intero Gruppo. Precisiamo che alla comparsa dei primi lievi sintomi Paolo si era già attenuto scrupolosamente alle prescrizioni dettate dal protocollo sanitario, ponendosi volontariamente in isolamento fiduciario e segnalando il proprio stato di salute alle autorità competenti. Dobbiamo, altresì, smentire categoricamente notizie diverse da quanto sopra riportato. A tutela dei nostri dipendenti, dei clienti e della collettività intera, riteniamo comunque opportuno procedere alla chiusura prudenziale dei nostri punti vendita presso i quali Paolo ha effettuato sopralluoghi, anche di breve durata e con limitati contatti, prima dell'insoregere dei primi sintomi influenzali.Ci stringiamo tutti attorno a Paolo augurandogli una pronta guarigione».