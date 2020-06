Commercialisti chiedono ripresa attività dell'Agenzia delle entrate dopo il Coronavirus

E' partita da Latina un'iniziativa congiunta di tutti gli otto Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Lazio per chiedere, con urgenza, il ripristino dell’operatività ordinaria degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

«La richiesta è conseguenza dei diffusi problemi riscontrati dai commercialisti-esperti contabili e dai cittadini nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria che, nonostante la fine del lockdown e la riapertura delle attività economiche, avvenuta il 3 giugno, ha continuato a lavorare come se ci si trovasse ancora nella cosiddetta “fase 1”, non assicurando così servizi adeguati alla domanda dei professionisti e dell’utenza, ormai tornata ai livelli ante emergenza» - si legge in una nota.

Vedi anche »​ Coronavirus, l'Ordine dei commercialisti dona 5000 euro alla Asl di Latina

Il Presidente dell’Ordine di Latina, Efrem Romagnoli, ha commentato: «I commercialisti e gli esperti contabili non hanno mai interrotto l’assistenza ai loro clienti, imprese e partite iva, anche durante il lockdown, per garantire continuità e una pronta ripartenza. Con ciò dimostrando, ancora una volta, spirito di servizio e quel senso di responsabilità che ognuno dovrebbe dimostrare per rendere effettiva la ripresa del nostro sistema economico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA