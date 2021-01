Covid, focolaio in una struttura sanitaria: 47 positivi a Villa Silvana ad Aprilia. Molti erano già vaccinati

C'è un nuovo focolaio di covid in provincia di Latina, che riguarda ancora una volta una struttura sanitaria. Si tratta di Villa Silvana ad Aprilia, dove la Asl ha riscontrato la positività di 47 persone tra operatori e pazienti, risultati contagiati dopo il tampone molecolare. Molti tra pazienti e operatori avevano già ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer, che tuttavia non è sufficiente ad immunizzare. E' in corso un'indagine epidemiologica della Asl.

Ultimo aggiornamento: 21:54

