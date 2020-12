Coronavirus, in provincia di Latina i nuovi positivi dopo settimane tornano sotto i cento: sono 85. Cinque i decessi

Per la prima volta dopo settimane i nuovi contagi in provincia di Latina sono meno di 100: 85 per la precisione nelle ultime 24 ore. Ancora cinque però i decessi, dopo la tregua di ieri. I nuovi casi si sono registrati nei comuni di Latina (24), Aprilia (16), Cisterna (8), Terracina (6), Sonnino (5), Sezze (4), Formia (3), Pontinia (3), Maenza (3), Sabaudia (3), Cori, (2), Fondi (2), Gaeta (2), Minturno (1), Monte San Biagio (1), Norma (1), Priverno (1).

Due dei pazienti deceduti erano residenti a Latina, uno a Priverno e uno a Sermoneta e uno invece fuori provincia. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia ad oggi arriva a quota 189, mentre i guariti sono complessivamente 4047, 57 in più nelle ultime 24 ore. L'indice di prevalenza ha ormai superato quota 200, arrivando a 202,12. Infine, gli attuali postivi sul territorio ammontano a 7391.

