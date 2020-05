Coronavirus, riprende l'attività dei cantieri Rizzardi: «Consegneremo le barche previste»

Dopo il lockdown i Cantieri Rizzardi di Sabaudia tornano in pista e riprendono la produzione per mantenere fede ai contratti in essere, ci sono yacht da consegnare entro l’estate «perché il Covid19 non ha sopito certo la voglia di mare» - dicono dalla società

L’ azienda - con il nuovo Rizzardi inSix, yacht di 20 metri, insignito “Barca dell’anno 2019” per la categoria Barche a motore - ha preparato questo momento introducendo un programma di sicurezza che riflette il suo impegno nel dare priorità alle maestranze. Sono state introdotte nuove pratiche a tutela della salute e del benessere di tutti i dipendenti, oltre a introdurre nuove regole per la condivisione delle aree comuni e la riorganizzazione dei suoi ambienti. Misurazione della temperatura all'ingresso e massima attenzione agli spazi comuni tra le priorità.

Vedi anche » Fase 2: la nautica respira, ma diportisti ancora bloccati. Un piano per il charter: «Più sicuro della spiaggia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA