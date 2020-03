« Francesco Spagnolo era una persona eccezionale«. Nessuna retorica in queste parole per descrivere il dirigente Inps di 53 anni, prima vittima del Coronavirus nel Comune di Latina , spirato la scorsa notte presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo 12 giorni di ricovero presso la Terapia intensiva dove era stato intubato. Un altro dramma nella tragedia è la solitudine: la moglie è in casa da sola con i tre bambini, impossibilitata a vedere altre persone poiché anche lei risultata positiva, chiusa nel suo dolore. «Voglio dire che lo amavo immensamente, sarà per sempre con me. E’ un dramma inaspettato e abbiamo sperato fino alla fine», racconta la donna, «distrutta dal dolore come i miei tre figli».

Le condizioni di Francesco sono precipitate in poco tempo dopo il primo caso di Coronavirus riscontrato tra i dipendenti della sede provinciale Inps di Latina. Era il 10 marzo. La donna lavorava a stretto contatto con Spagnolo. Immediatamente tutti i dipendenti Inps sono stati messi in quarantena. Dopo 48 ore Spagnolo ha iniziato ad avvertire i primi sintomi, e ha allertato sia il suo medico di famiglia, sia la Asl. Gli è stato risposto di rimanere in casa, a letto, e di ricontattarli in caso di peggioramento, cosa che poi è affettivamente avvenuta.

«La febbre alta non scendeva neanche con la Tachipirina, dunque la moglie , spaventata, ha chiesto di nuovo di poter eseguire il tampone. Ha chiamato il 118 per farlo trasportare in ospedale, ma i sanitari hanno risposto che non essendoci la certezza della positività, era più sicuro rimanere in casa piuttosto che in ospedale – spiega una fonte molto vicina alla famiglia - Al persistere della febbre alta, la moglie con grande coraggio ha deciso di portarlo lei stessa nella tenda triage istallata davanti l’ospedale Goretti. Questa è l’ultima immagine che la donna ha dell’amato marito e padre dei suoi tre figli. Il tampone eseguito ha subito dato la positività al Covid 19 ed è stato ricoverato, in pochissime ore la situazione è precipitata e Francesco è stato intubato».

In un primo momento, vista la sua giovane età e l’assenza di patologie pregresse, i medici sono stati fiduciosi. «Lo hanno sottoposto alla terapia con anti reumatoide e i primi segnali erano stati incoraggianti. La moglie parlava con il medico della terapia intensiva per telefono costantemente e la telefonata (ieri mattina, ndr) che annunciava il decesso del marito, è stata uno shock».

Francesco Spagnolo era un uomo stimato da tutti, non solo dagli altri genitori della scuola. I suoi colleghi di lavoro, presso l’ Inps di Latina ieri mattina erano scioccati dalla notizia e hanno voluto ricordarlocosì: «Ciao Francesco, te ne sei andato in punta di piedi, lasciando in noi un vivo dolore. Sei stato un esempio di umanità e impegno, sempre pronto a rispondere ai bisogni del prossimo. Hai donato tanto amore alla tua famiglia e a tutti noi colleghi. Il tuo sorriso ci accompagnerà sempre e nel tuo ricordo troveremo la forza per andare avanti. Che il Signore ti accolga tra le sue braccia». Firmato “I colleghi della Sede di Latina”. L’ex direttore dell’Inps provinciale rimasto a Latina fino allo scorso 29 febbraio e poi trasferito a Frosinone, Vincenzo De Nictolis ha voluto anche lui ricordarlo: «Caro Francesco, in questi quattro anni difficili, intensi e gratificanti, a Latina ho avuto modo di apprezzare le tue doti professionali e umane. Non posso dimenticare quante volte al giorno venivi chiamato allo sportello e tu, con pazienza e dedizione, ti spendevi per spiegare ad ogni utente lo stato della domanda. Mi ricordo che, nei rari momenti di tregua, mi raccontavi con orgoglio dei tuoi tre figli e dei loro progressi. Spero che la terra ti sia lieve e che il Signore ti accolga dove meriti di stare. Grazie per tutto quello che hai dato alla Comunità di Latina: noi non possiamo che ricordarti nelle nostre preghiere, ora e sempre».

