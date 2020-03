Coronavirus, il messaggio di Fausto Russo: «Per evitare la mia stessa sofferenza state a casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliorano le condizioni di Fausto Russo, il 38enne di Minturno, positivo al Covid-19, che si trova ancora ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina per una polmonite interstiziale bilaterale. Sta affrontando una terapia d'ossigeno. Il personal trainer e preparatore atletico ha pubblicato un videomessaggio questa mattina sul suo profilo facebook per tranquillizzare tutti ma soprattutto per lanciare un accorato appello."Le mie condizioni sono migliorate - dice nel video - sebbene sono consapevole che la guerra è ancora molto lunga. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli infermieri e i medici del Santa Maria Goretti di Latina per l'immane sforzo per combattere questo virus".Il ricovero è molto dura anche perché "mi manca tutto, i miei figli, mia moglie, i miei amici, gli affetti, il lavoro, una semplice passeggiata o sorseggiare un bicchiere di vino... insomma, la vita. Anche solo respirare un'aria diversa".Ma non manca di invitare tutti a stare a casa: "Ricordate che tutto ciò dipende solo da noi, possiamo evitare tutto questo stando a casa. Quindi vi invito a stare a casa per evitare tutto questo. Voi state tranquilli che il leone tornerà più forte di prima. Un abbraccio a tutti, grazie, vi voglio bene".