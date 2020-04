Un medico positivo al Covid 19, la struttura chiusa in via precauzionale, i tamponi al personale e oggi la sanificazione dei locali. Sperando che i risultati dei test escano negativi e l’attività possa ripartire immediatamente. Oggi, intanto, resterà chiuso il Serd - il servizio per le dipendenze patologiche - di Priverno. È stato stabilito, appunto, in via cautelativa. La sede di via Torretta Rocchigiana arà sottoposta a intervento di sanificazione, secondo le modalità previste in caso di presenza di Coronavirus.

Si attende l’esito dei tamponi effettuati, anzitutto, quindi si risalirà ad altri eventuali contatti avuti dal paziente risultato positivo sia nello stabile del Serd (che ospita anche la guardia medica) sia con eventuali frequentatori del centro. Si dovrà verificare se possano possano esserci ulteriori contagi. Dall’inizio dell’emergenza diversi servizi territoriali - come il Serd - hanno ridotto la propria attività o svolgono quella indispensabile utilizzando tutti i dispositivi di protezione. Già in passato, in particolar modo con i tossicodipendenti che sono una parte dell’universo che afferisce al servizio, i contatti non erano così “stretti”. In via precauzionale, comunque, si risalirà ai possibili “link epidemiologici” come avviene in ogni caso di contagio, risalendo alle persone frequentate in maniera più assidua e anche a possibili contatti occasionali. Finora i sanitari risultati positivi - che non arrivano a una decina in tutta l’azienda di Latina - non hanno contagiato altri colleghi. L’ultimo caso quello di un infermiere dell’area chirurgica al “Goretti” di Latina, anch’egli seguito a domicilio. I tamponi dei colleghi sono risultati negativi.

