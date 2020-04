Coronavirus, donate da un'associazione di Shangai mascherine per l'Icot

Sono arrivate da Shangai 350 mascherine ad altissima protezione per la Traumatologia dell’Icot di Latina. Per l’emergenza Covid-19 e il trasferimento temporaneo dei reparti dell’ospedale Santa Maria Goretti nella sede dell’Icot il personale sanitario (medici, anestesisti, infermieri, personale della sala operatoria traumatologica, volontari) ha necessariamente bisogno di lavorare in totale sicurezza ma i dispositivi di protezione individuale scarseggiano.

Grazie a una "triangolazione" Latina-Milano-Shanghai Giorgio Ippolito -chirurgo ortopedico facente capo all’équipe della Ortotraumatologia diretta dal professor Giancarlo De Marinis- con la collaborazione del direttore sanitario Angelo Boumis e del direttore amministrativo Roberto Ciceroni è riuscito a ottenere i dispositivi. L’atto di solidarietà fa capo a una Onlus di Shanghai -il riferimento è la dottoressa Lils Jiang-contattata da Federica Bastone, consulente aziendale di Milano, a sua volta sollecitata dal dottor Ippolito relativamente alla difficile situazione del nosocomio pontino così come degli altri ospedali italiani.



«Il nostro ringraziamento di tutto cuore va alle persone che si sono adoperate per far sì che anche la Traumatologia possa operare nelle migliori condizioni, sperando che la solidarietà prosegua in questo duro momento di emergenza, in particolare voglio ringraziare personalmente Federica Bastone e Lils Jiang che hanno reso concreto questo enorme atto di altruismo e fratellanza», ha detto Giorgio Ippolito.

