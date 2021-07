Mascherine? No grazie, la prima notte dopo l'ordinanza a Ponza nessuno le indossa

Domenica 25 Luglio 2021, 09:16

Come non detto. Il sindaco di Ponza, Francesco Ferraiuolo, ci ha provato ma la sua ordinanza - emessa ieri, 24 luglio - nessuno l'ha rispettata. Prevede l'uso delle mascherine durante l'intera giornata «anche nei luoghi all'aperto a prescindere dalla distanza interpersonale» ma nella notte della movida, dell'obbligo residenti e turisti non si sono preoccupati.

Sull'isola sono presenti migliaia di persone, le vie del centro nel corso della notte sono state prese d'assalto, gli assembramenti sono inevitabili data la conformazione delle strade, i tavoli dei locali erano stracolmi, ma chi indossava la protezione erano veramente pochi. Fra l'altro va considerato che l'ordinanza, adottata in via precauzionale e d'intesa con la Asl dopo un tavolo in Prefettura a Latina, non prevede sanzioni.