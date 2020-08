Coronavirus, lunga fila al "Goretti" per i tamponi di chi rientra dall'estero

Fino a due ore di attesa sotto al sole per eseguire i tamponi e verificare se si è positivi o meno al Covid 19 al rientro dall'estero. Da questa mattina una fila lunghissima al drive in dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, con giovani di rientro dalla Grecia, genitori che accompagnano i figli tornati da Malta, una famiglia che ha fatto le vacanze negli Stati Uniti e ragazzi che invece sono stati in Spagna. Non manca chi è inviato dal medico di famiglia o ha avuto contatti con alcuni dei link verificati in questi giorni in provincia.

La fila inizia all'ingresso del lato pronto soccorso, si snoda verso il parcheggio e poi torna indietro verso la tenda, unico spazio con un po' di ombra,

La tenda dove si svolgono i tamponi "viaggia" ormai a un centinaio di esami al giorno.

