Coronavirus, ancora zero contagi. Il Comune dona una targa all'ospedale "Goretti"

«La città di Latina, con gratitudine, a tutti gli operatori sanitari per il loro impegno e la loro professionalità a tutela della salute della comunità durante l'emergenza Covid 19». E' il testo che da questa mattina campeggia all'ingresso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, sulla targa realizzata da Alessandra Chicarella che «è un abbraccio ideale tra gli operatori e l'Italia - spiega l'artista - rappresentata non dal punto di vista geografico ma come una persona che si stringe a chi in questi mesi ha dato il massimo nell'emergenza».

La targa è stata donata dal Comune all'ospedale, nel giorno dell'88° anniversario della posa della prima pietra della città. «Un giorno significativo - ha detto il sindaco, Damiano Coletta - per esprimere la gratitudine della nostra comunità e dell'intera provincia che ha trovato in questo ospedale un punto di riferimento». Un altro giorno, fra l'altro, con zero contagi.

A fare gli onori di casa il direttore generale della Asl, Giorgio Casati che ha ribadito, come nei giorni scorsi «l'importanza di avere fatto squadra» ma soprattutto che «il virus non ci ha abbandonato, circola e dobbiamo mantenere sempre alta la guardia»

Presenti alla cerimonia, fra gli altri, il prefetto di Latina Maria Rosa Trio e i vertici delle forze dell'ordine.

