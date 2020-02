Coronavirus Latina, lo Spallanzani: «Tutti test negativi». Ma dalla Asl nessuna comunicazione ufficiale

Non ci sono notizie ufficiali sui casi sospetti di Coronavirus in provincia di Latina. Si attende l'esito dei test effettuati ai due pazienti pontini arrivati domenica pomeriggio al pronto soccorso del Goretti (uno dei quali ricoverato a Latina a Malattie Infettive e uno portato allo Spallanzani di Roma) e alla donna di Pomezia arrivata nella notte dalla Clinica Città di Aprilia e da lì in ambulanza allo Spallanzani. L'ultimo bollettino medico dello Spallanzani (uscito alle 12 di oggi lunedì 24 febbraio) è negativo e dunque per deduzione si deve pensare che sia negativo anche per i pazienti pontini, visto che dalla Asl di Latina e dal Goretti non escono informazioni ufficiali.

«Tutti i test di ricerca del nuovo coronavirus effettuati in questi giorni sono risultati negativi - si legge nvece sul bollettino dello Spallanzani - ad eccezione della Signora cinese, ancora in terapia intensiva ma con condizioni stabili, vigile ed orientata e con respiro autonomo e ripresa dell’alimentazione». Nel comunicato ufficiale si specifica che «sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 114 pazienti. Di questi, 75, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Trentanove sono i pazienti tutt’ora ricoverati». Vista l'attenzione con cui si sta seguendo l'evolversi della situazione si spera che la Regione autorizzi la Asl di Latina ad emettere comunicazioni ufficiali per evitare il rincorrersi di notizie non verificabili.

