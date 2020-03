L'appello di Tiziano Ferro alla sua città, Latina, in particolare ai giovani. Il cantautore ha inviato un video - pubblicato dal Comune capoluogo - e destinato ai ragazzi latinensi, in cui li invita a fare qualcosa di costruttivo: «So che posso fidarmi di voi. È difficile per tutti, ma sicuramente passerà. Stiamo a casa e usiamo questo tempo, per riflettere e per fare qualcosa di costruttivo».



