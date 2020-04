Coronavirus, due dipendenti positivi: chiusa per sanificazione sede Inps di Terracina

Chiude per una sanificazione la sede Inps di Terracina. «per urgenti interventi di sanificazione in relazione al rischio epidemiologico COVID 19. Rimarrà chiusa dall'1 al 3 aprile compreso». Lo rende noto la responsabile dell'agenzia Annina Mitrano. Si sono dunque registrati altri casi di positività di personale dell'Istituto previdenziale che quindi ha adotatto tutte le misure di sicurezza, come fatto per la sede di Latina che oggi ha ripreso l'attività. La sede del capoluogo era stata chiusa dopo i primi casi di contagio. Il secondo dipendente risultato positivo, il dirigente Francesco Spagnolo, è morto la scorsa settimana al Santa Maria Goretti dove era ricoverato. Ad oggi in provincia di Latina sono 13 le persone decedute. © RIPRODUZIONE RISERVATA