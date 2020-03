Coronavirus, sindaco di Spigno: "Basta cercare asparagi, restate a casa o vi denuncio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' pronto a denunciare tutti coloro che non resteranno in casa. Non usa mezzi termini il sindaco di Spigno Saturnia, Salvatore Vento, che in un video pubblicato sul proprio profilo facebook dice chiaramente ai suoi concittadini di seguire le regole.Insomma, chi sarà trovato in giro senza un valido motivo sarà denunciato. Il primo cittadino appare molto seccato da tale situazione, parla di persone che vanno in cerca di asparagi che possono mettersi in situazioni di pericolo oppure altre che vanno a fare la spesa tre o quattro volte al giorno, o che si recano all’ufficio postale per più volte o che si recano in farmacia per comprare “creme e cremine”. O addirittura in tanti che sono diventati dei provetti podisti.E conclude: “La situazione è seria, mettetevelo bene in testa, state a casa”.