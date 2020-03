Si aggrava a Latina il bilancio delle vittime positive al Coronavirus. Nella notte è morto un uomo di Sperlonga che era ricoverato al Santa Maria Goretti. Mentre una donna è morta al Dono Svizzero di Formia. Il numero dei decessi in provincia di Latina sale così a quattro: oltre all'uomo di Sperlonga e alla donna di Formia non ce l'hanno fatta le due donne di Fondi e di Lenola, rispettivamente di 93 e 80 anni, morte il 7 marzo scorso a Formia e a Fondi. Al momento tutte le vittime avevano patologie pregresse. La moglie dell'uomo deceduto è ricoverata in Rianimazione nell'ospedale del capoluogo pontino.

Coronavirus Roma, allo Spallanzani ricoveri in calo: 60 positivi, 10 in rianimazione

Aggiornamento ore 15.22

La pagina Facebook di "Salute Lazio" ha pubblicato ora questo post:

+++ #Coronavirus: Asl Latina: 2 nuovi casi. Deceduto uomo di 83 anni all’Ospedale Goretti arrivato da RSA di Cassino. 876 persone in sorveglianza domiciliare +++ Regione Lazio

L'uomo di Sperlonga infatti era stato ricoverato a Cassino nelle scorse settimane, poi dopo essere rientrato a casa si è aggravato ed è stato necessario il ricovero al Goretti di Latina.

Coronavirus, 2 milioni di mascherine e 50.000 tamponi in arrivo dalla Cina

Coppa del mondo di canottaggio annullata a Sabaudia. Il Comitato Esecutivo FISA, la Federazione Italiana Canottaggio ed il Comitato Organizzatore, con il parere favorevole del Comune di Sabaudia, hanno deciso di annullare la prima prova di Coppa del Mondo di Canottaggio prevista dal 10 al 12 aprile prossimi. Nei giorni scorsi molte squadre straniere, richiamate dai rispettivi governi, avevano già lasciato Sabaudia creando enormi problemi finanziari agli albergatori e alle attività commerciali del posto. Non finisce qui perché è stato anche annullato anche il training camp del programma di sviluppo della FISA che si sarebbe dovuto svolgere sempr ea Sabaudia dal 5 al 15 aprile e continuare poi a Piediluco (dal 15 al 19 aprile 2020) e Varese (dal 19 al 26 aprile 2020).

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA