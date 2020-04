Coronavirus, Salvatore Schintu dimesso dall'ospedale: è in isolamento domiciliare a Sabaudia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato a casa dopo 37 giorni di ospedale il dottor Salvatore Schintu. Il medico, ex sindaco di Sabaudia, era stato colpito, lo scorso 14 marzo, da una forma severa di covid 19. A darne l’annuncio delle dimissioni sono stati i figli attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Schintu si era da subito reso conto della natura della sua malattia ed ha seguito le procedure previste dal Ministero della Salute. Ha contatto i numeri verdi. Poi, dopo il primo tampone indeterminato, si è voluto recare presso l’apposita area covid del Pronto Soccorso di Latina. Tac e nuovo tampone hanno confermato la diagnosi. Dopo un primo ricovero nel reparto di Malattie infettive Schintu si è aggravato ed è stato disposto il suo trasferimento in Medicina d’urgenza, dove i medici hanno l’opzione della ossigeno terapia con il casco, applicato per un paio di settimane. Poi si è passati all’ossigenoterapia con maschera di Venturi. Oggi il medico di Sabaudia è stato dimesso con trasferimento in isolamento domiciliare: non può ancora dirsi guarito ma le sue condizioni sono nettamente migliorate. Ci vorrà ancora del tempo dopo la lunga degenza prima di poter tornare al suo lavoro di medico.