Zero nuovi positivi: in provincia di Latina restano solo 60 contagiati

Buone notizie sul fronte coronavirus in provincia di Latina . Anche oggi zero nuovi positivi (per il quarto giorno consecutivo), ma soprattutto in questo week end appena trascorso è crollato il numero dei pontini attualmente contagiati che sono scesi da 85 a 60. L'odierno bollettino della Asl di Latina informa che dei sessanta pazienti attualmente in cura 37 sono seguiti a domicilio con il sistema di monitoraggio a distanza, mentre sono 23 le persone ricoverate al Goretti , ma di queste nessuna si trova in Terapia Intensiva. Ovviamente ne deriva una impennata di guariti saliti nel fine settimana da 433 a 458, con un incremento di oltre il 5%. L'indice di prevalenza, ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, resta fermo a 9,60.