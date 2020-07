Coronavirus, due positivi e un decesso. L'emergenza non è finita

Due nuovi casi positivi e un decesso per Coronavirus. Lo rende noto la Asl di Latina nel consueto bollettino quotidiano. «I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (1) e nel Comune di Anzio (1). Si è registrato il decesso di un paziente, residente a Latina, presso il Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Goretti di Latina».

Con quelli odierni sono 561 i casi in provincia di Latina, la prevalenza è di 9,75 ogni 10.000 abitanti, da inizio pandemia sono guarite 491 persone, 36 i decessi, restano 34 attualmente positivi 22 dei quali curati a domicilio.

« Le caratteristiche dei casi odierni, come in parte quelli dei giorni scorsi, pongono in evidenza quanto sia insidioso il virus - spiegano dalla Asl - Si tratta di soggetti che presentano una situazione di positività a bassa o a bassissima carica e che, per questa ragione, risultano positivi solo a seguito della ripetizione del tampone. Per queste persone, sempre asintomatiche o paucisintomatiche, il riconoscimento della positività è determinata dall’effettuazione del tampone in diversi momenti di contatto con strutture sanitarie dove, solo occasionalmente, in uno di questi passaggi, a seguito dell’effettuazione dell’esame sierologico e/o del tampone, emerge infine la positività. Questa evidenza deve portare al mantenimento della massima attenzione nell’adozione delle misure di contenimento del contagio»

