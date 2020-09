Occhi puntati sul territorio comunale di Minturno dove nella giornata di ieri sono stati registrati ben quattro casi, tra cui quello di una bimba di 11 mesi ricoverata presso il Bambino Gesù nella sede di Palidoro. I contagi non sono menzionati nel bollettino dell’Asl di Latina pubblicato ma saranno registrati in quello di oggi. La bimba è risultata positiva, ha la febbre, e insieme alla madre (asintomatica) si trovano a Roma mentre il padre, Luigi Di Tella, è stato trasferito in gravissime condizioni dapprima al Cotugno di Napoli e da qui – dopo un primo tampone negativo e un secondo positivi – è stato portato al Moscati di Avellino per carenza di posti letto. Gli è stata diagnosticata una polmonite interstiziale. L’uomo è titolare dello stabilimento balneare “Rosalba” di Marina di Minturno, al quale è stata ordinata la chiusura per provvedere alla sanificazione. Ma probabilmente il lido non riaprirà i battenti perché da una parte la stazione turistica volge al termine ma soprattutto perché il titolare stesso si trova ricoverato.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per monitorare se i clienti abituali e il personale dello stabilimento balneare siano positivi. Il rischio, secondo l’Asl di Latina, è che si verifichi un nuovo cluster nel sud pontino, così come sta avvenendo a Santi Cosma e Damiano. Negativi, invece, i tamponi già effettuati su clienti e personale di altri locali pubblici nel Comune di Minturno.

LA LETTERA

IlGerardoha pubblicato una lettera dello stesso Di Tella, che ha ritenuto necessario rendere nota la sua identità al fine di lanciare un messaggio alla cittadinanza: «Le attenzioni avute, l'utilizzo di protezioni, non sono bastate a tenere lontano il Covid; purtroppo sono risultato positivo e con me anche mia moglie e la nostra piccola bimba. Ringrazio di cuore le autorità che hanno subito dato luogo all'applicazione delle normative sanitarie. Ringrazio di cuore il Sindaco per il pensiero e la vicinanza espresse alla mia famiglia. Faccio un appello a tutti, come tutti i giorni lo facevo allo staff e alle persone che lavorano con me: non abbassate nemmeno per un secondo la guardia, state attenti, fatelo per voi, per i vostri cari e per tutte le persone. State attenti».Sulla situazione sanitaria di Minturno, il sindaco Stefanelli invita alla prudenza e a non cadere in «facili isterismi», aggiungendo che «i comportamenti sociali hanno un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia. Le misure di un governo possono essere è più o meno indovinate, ma a fare la differenza è la capacità delle persone di attenersi ai comportamenti indicati. Ci aspettano settimane complesse soprattutto per preparare il rientro a scuola». Infine, un quarto caso riguarda una signora di Scauri, che si trova attualmente in isolamento domiciliare.