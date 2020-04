Un solo caso positivo al coronavirus nella giornata di ieri. E' il dato riferito dalla Asl di Latina con il consueto bollettino quotidiano. Un "numero" molto confortante, dopo che il giorno precedente per la prima volta dopo un mese e mezzo non si erano registrati casi.

Il paziente sè trattato a domicilio nella provincia di Roma. Con quello odierno sono 472 i contagi dall'inizio dell'epidemia, 64 le persone ancora ricoverate (in continua diminuzione) 173 quelle che sono guarite e 22 i decessi.



Covid, bene l'ultima settimana. La Asl: «Non abbassiamo la guardia»

Sono confortanti i dati della provincia nella settimana dal 14 al 21 febbraio. Significativo il calo dei ricoverati che da martedì scorso a ieri sono diminuiti quasi del 32%. Molto importante anche l’aumento di chi è guarito che fa segnare nell’ultima settimana un più 50,7%. «Quello che conta - dice il direttore generale della Asl, Giorgio Casati - è che i focolai si stanno spegnendo, questo grazie al mantenimento delle norme di isolamento e poi è una tendenza in tutto il Lazio. È anche ad altri dati che dobbiamo guardare, però». Lo stesso manager cita la diminuzione dei ricoveri, ma soprattutto «il fatto che dei nuovi positivi, solo il 20% è andato in ospedale mentre l’80 è trattato a casa, se guardiamo alla Cina, a Wuhan dove tutto questo è iniziato, siamo vicini a quello che facevano loro e cioè solo il 15% in ospedale». È l’occasione, allora, per ribadire «lo straordinario lavoro sul territorio, va dato atto al dipartimento di prevenzione, alle équipe per i tamponi a domicilio, ai direttori di distretto, di riuscire in questa impresa» ma soprattutto che «Non va abbassata la guardia, aspettiamo la fine di aprile e vediamo l’andamento dei positivi, ricordo che per dire che siamo a zero contagi definitivamente devono passare 14 giorni di fila senza nuovi casi».

Non abbassarla significa continuare a mantenere le norme di distanziamento sociale, a uscire solo in caso di necessità reali, a evitare assembramenti..



Ultimo aggiornamento: 14:58

