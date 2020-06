Coronavirus, ancora una giornata con zero positivi in provincia di Latina

«Rispetto alla giornata di ieri, non si registrano nuovi casi positivi». Ancora una volta nessun contagio nel territorio della provincia di Latina per il coronavirus. A renderlo noto è la Asl, nel consueto bollettino. Non si sono registrati, inoltre, decessi.

Dall'inizio della pandemia Covid 19 restano 555 i contagi riferiti al territorio pontino, con una prevalenza di 9,65 ogni 10.000 abitanti. Le persone guarite sono state 471, 35 i decessi, 49 gli ancora positivi 32 dei quali seguiti a domicilio. Dei 17 in ospedale «nessuno è ricoverato presso la terapia intensiva del Goretti».

