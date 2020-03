Coronavirus, cittadino dona pizze per l'ospedale e chiede alla Croce rossa di consegnarle

Lo definiscono "un cittadino generoso", è un latinense che si è rivolto alla Croce Rossa affinché si potessero consegnare delle pizze nei reparti dell'ospedale "Santa Maria Goretti. Il presidente del comitato di Latina, Giancarlo Rufo, si è recato personalmente in ospedale. Sul profilo facebook del comitato si legge: «Su richiesta di un cittadino generoso, abbiamo consegnato questa sera, la pizza nei reparti del Santa Maria Goretti di Latina per il personale sanitario in servizio. Un gesto di gratitudine spontaneo che testimonia la vicinanza a questi Angeli». © RIPRODUZIONE RISERVATA