Coronavirus, critiche alla gestione dall'Usb: «Le tende? Mettele nei campeggi»

«Lampante la fragilità del Servizio sanitario nazionale e fallimento delle scelte di politica sanitaria degli ultimi dieci anni». Non usa mezzi termini la federazione provinciale sanità dell'Unione sindacale di base (Usb) che vede nella «incapacità di affrontare tale emergenza» il risultato «dei tagli e del definanziamento che hanno prodotto, oltre alla chiusura di interi ospedali, il taglio di posti letto, la riduzione di personale». Sotto accusa anche le linee guida per gestire l'emergenza che «stanno evidenziando limiti e improvvisazione. Gli "scienziati" che operano nella formulazione delle linee guida sanno benissimo che la soluzione maestra per impedire la diffusione del virus è l'isolamento. La sua propagazione ed il fallimento della quarantena fiduciaria, sono sotto gli occhi di tutti. Le linee guida avevano sempre evidenziato l'importanza di evitare il ricorso al Pronto Soccorso ma saltate le procedure, saltate le linee guida non si trova altra soluzione se non quella di montare le tende che, avendo l'unico scopo di incanalare i pazienti con sintomi influenzali per evitare percorsi comuni, hanno fatto sì di ottenere, come unico risultato, quello di avere un assalto in piena regola». La soluzione tampone «è stata quella di riorganizzare gli spazi del Ps destinando alcune stanze ad isolamento con il risultato inversamente proporzionale a quello che doveva essere l'obiettivo». Da qui la richiesta di «togliere le tende e individuare personale idoneo dedicato all'ingresso del Ps, individuare spazi, nell'ospedale di Latina sono presenti intere aree completamente chiuse e destinarli per la valutazione infettivologica con percorso esterno». Chiesta, poi, una «procedura d'urgenza per l'assunzione immediata di personale. Si pensi soltanto che il primo caso positivo per il Ps di Latina ha avuto come risultato la quarantena per ben 13 lavoratori tra medici, infermieri e tecnici di radiologia».