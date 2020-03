Pillole da Coronavirus: in ospedale disegno sulle "distanze", fila in farmacia, stop agli ospiti alla casa dello studente

Una delle prescrizioni che ci vengono ripetute è quella di mantenere la distanza di almeno un metro e così nella sala all’ingresso dell’ospedale “Santa Maria Goretti” è stato affisso - insieme alle disposizioni sugli accessi e la riduzione dell’attività ambulatoriale - un disegno su come sedersi, eventualmente, nelle panchine che sono intorno alle colonne.



Distanza per distanza, nella farmacia dell’ospedale, nei locali al di sotto del pronto soccorso, si entra soltanto uno alla volta. La fila che si vede arrivando non è - fortunatamente - per le tende “pre triage” che si trovano lì vicino ma di chi attende il ritiro dei medicinali.



Alla Casa dello studente di Latina - in via Villafranca - la disposizione è chiara: da ieri nessuno può far entrare ospiti “giornalieri”. © RIPRODUZIONE RISERVATA