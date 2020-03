"Pillole" da Coronavirus: petizione on line, richieste boom per il gruppo facebook dell'ospedale, rinvii nel canottaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche petizione on line lanciata dall’Usb Federazione provicinale sanità: «Assunzioni subito e riaprire gli Ospedali di Sezze, Cori e Priverno». È indirizzata al direttore generale Asl Latina. «Si parla di sostegno del privato quando abbiamo le strutture chiuse per poter sopperire all’emergenza». Chi vuole firmare può farlo su http://chng.it/BXFZBmZq8hIntanto il gruppo Facebook privato dell’ospedale “Santa Maria Goretti”, che conta 1.817 membri soprattutto fra gli operatori sanitari, giornalisti e qualche cittadino. Nelle ultime ore ha avuto decine di richieste di iscrizione, evidentemente con la voglia di avere maggiori informazioni possibili sull’epidemia di Coronavirus.Resta confermata, al momento, la tappa di Coppa del Mondo di canottaggio in programma a Sabaudia dal 10 al 12 aprile. Ci sono diverse defezioni di Nazionali, ma per adesso nessun rinvio. Sospesi, invece, il 1° meeting nazionale Coop in programma 21 e 22 marzo e il meeting nazionale giovanile e master previsti il 28 e 29 marzo.