Tre infermieri positivi all'ospedale "Santa Maria Goretti", tutti impegnati in reparti Covid. Timori nel principale ospedale della provincia, tamponi e test sierologici a tappeto e ieri sera un sospiro di sollievo perché i risultati sono negativi.

Il contagio dei tre infermieri è dovuto, probabilmente, a fattori esterni all'ospedale, dove la guardia viene mantenuta altissima e due reparti sono in una sorta di quarantena ovvero il personale deve restare in casa e può solo andare a fare in turni previsti al "Goretti". Una misura di precauzione nonostante i tamponi e i test sul sangue siano risultati negativi.

Si è temuto un nuovo "focolaio" dopo quello della dialisi di Priverno (tre dei positivi di ieri sono riconducibili a quel cluster, compreso un medico della provincia di Frosinone), ma al momento per fortuna sembra scongiurato. Si attende il consueto bollettino della Asl per il punto della situazione.

