Coronavirus, dispositivi e assunzioni. Ordine degli infermieri a Regione e Asl: «Fate presto»

«Fate presto». E' l'appello che l'Ordine delle professioni infermieristiche di Latina lancia alla Regione Lazio, alla Asl di Latina, alle strutture sanitarie convenzionate del territorio e a tutte le rappresentanze sindacali con una lettera della presidente, Annunziata Piccaro. Si chiedono «maggiori e più adeguati dispositivi di protezione», ma anche «ssunzione di nuovo personale e rinnovo dei contratti». Al tempo stesso l'Ordine dà la propria disponibilità «a contribuire economicamente all’acquisto di tamponi e reagenti per tutto il personale infermieristico pontino».

Il tutto per evitare «la drammatica scia di contagi e di morti che ha toccato gli operatori sanitari nel nord Italia, è necessario fare presto ed adottare decisioni immediate per la maggior sicurezza dei nostri Infermieri», scrive la Piccaro.

La presidente sottolinea come «il personale infermieristico resta il più colpito da questo fenomeno che ormai sta assumendo una rilevanza numerica non più trascurabile. A tutti gli infermieri va il plauso ed il sostegno del nostro Ordine per l’impegno, la competenza e l’umanità che profondono quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro sempre, ma ancor più nei momenti che richiedono maggiore impegno e determinazione come nello scenario attuale».

Relativamente alla decisione assunta dalla Asl di Latina di effettuare tamponi a tutto il personale sanitario, l’Ordine «si offre di intervenire con partecipazione economica alla spesa necessaria per l'acquisto dei tamponi e dei reagenti nonché per il pagamento delle figure professionali deputate al prelievo e all'esame del campione, in modo da poter raggiungere efficacemente tutti gli infermieri».

Infine, la quota di iscrizione all'Ordine per il 2020 non sarà richiesta - una proposta in tal senso era arrivata dal Nursind - perché rinviata «a data da destinarsi»

