Coronavirus, 12 nuovi contagi in provincia di Latina

Quattordici nuovi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina, sei più di ieri. Ma la crescita è contenuta e insieme a quella di Rieti resta il dato più basso del Lazio in confronto con i 26 nuovi positivi di Frosinone e i 23 di Viterbo. I primi dati li ha diffusi la pagina Fb della Regione "Salute Lazio" specificando che «sono 2.922 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare».



I morti salgono a tredici, dopo il decesso lunedì sera del ginecologo ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina.



Ultimo aggiornamento: 17:19