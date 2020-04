Coronavirus, tre nuovi casi tutti a Latina. Ricoveri mai così bassi dal 25 marzo

Solo tre nuovi casi di contagio dal Coronavirus in provincia di Latina. E' il dato più basso dal 31 marzo e dall'inzio dell'emergenza solo tre volte ci sono stati meno casi in un giorno. Il bollettino Asl chiarisce che questi tre nuovi positivi sono stati riscontrati tutti nel capoluogo e solo uno è stato ricoverato, mentre gli altri sono trattati a domicilio. I casi totali salgono così a 415, i decessi restano 17 e i guariti 44. Calano ancora i ricoverati che passano da 107 a 102, crescono invece i pazienti curati a casa, sono 252 per un totale di 354 pazienti attualmente in carico alla Asl di Latina. Complessivamente sono invece 1.894 le persone in isolamento domiciliare e salgono a 4.604 quelle che invece hanno terminato il periodo di quarantena. © RIPRODUZIONE RISERVATA