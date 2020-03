Nuovo aggiornamento dei casi di contagio in provincia di Latina, prutroppo il numero continua a salire e a metà giornata è già arrivato a 17 casi passati per gli ospedali pontini, più l'uomo che da Cisterna è stato portato prima a Velletri e poi allo Spallanzani, più il militare in servizio a Pratica di Mare passato per il Celio e ora in isolamento domiciliare ad Aprilia. Quindi diciannove casi, rispetto ai nove di giovedì sera. Quindi 8 nuovi casi che però non sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma. Di questi sette sono sparsi per gli ospedali pontini, mentre uno è in isolamento domiciliare. Questa decisione è stata presa dai vertici della Asl pontina guidata dal manager Giorgio Casati e dal direttore sanitario Giuseppe Visconti perché le condizioni dei pazienti sono stabili e al momento non destano preoccupazioni.

Ultimo aggiornamento: 15:32

